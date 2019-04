Golf Variant kracht auf der A 73 in Lkw mit Hänger: 17 000 Euro Schaden

Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw mit Hänger auf der Autobahn 73 bei Bad Staffelstein sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Am gestrigen Montag war gegen 4.40 Uhr ein 55-jähriger Thüringer mit seinem Golf Variant auf der A 73 in Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Staffelstein fuhr er auf der linken Fahrspur frontal gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Lkw samt Anhänger aus Niedersachsen. Dadurch verlor der Thüringer die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Außenschutzplanke. An dieser blieb der Pkw total beschädigt liegen. Der Pkw-Fahrer war nach eigener Aussage unverletzt, ebenso der aus dem Landkreis Kronach stammende 66-jährige Lkw-Fahrer. Am Anhänger des Lkw wurde lediglich die Stoßstange verbogen, der Pkw, der nur noch Schrottwert hat, wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 17 000 Euro.

Spezialisten der Verkehrspolizei Coburg haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Hierzu sicherten sie unter anderem die digitalen Daten des im Lkw verbauten Kontrollgerätes. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der beiden Unfallbeteiligten zum Unfallhergang sucht die Polizei neutrale Zeugen des Vorfalls. Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645211 mit der Verkehrspolizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen. pol