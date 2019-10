Golf gegen Maserati

Am Dienstag gegen 8.30 Uhr befuhr eine Straßenkehrmaschine die Memmelsdorfer Straße. Dabei machte sie einen großen Bogen nach rechts, um den Fahrbahnrand zu reinigen, und bog dann nach links in die Siechenstraße ab, ohne dies durch Blinken anzuzeigen. Zwei aus der Magazinstraße kommende Pkw-Fahrer erkannten das zu spät. Während ein Maserati-Fahrer noch rechtzeitig bremsen konnte, fuhr der Golf hinter ihm aufgrund zu geringen Abstands auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.