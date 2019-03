Golf-Fahrerin übersieht Lastwagen

Am Windflügel in Weisendorf ist es am Mittwoch gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Eine 24-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem VW Golf aus der Straße Am Windflügel nach rechts in die Erlanger Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Lkw, der einen Traktor überholte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 24-Jährige leicht verletzt wurde. An ihrem VW Golf entstand Totalschaden.