Golf-Fahrer bremst SUV aus und flüchtet

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hat sich am Donnerstag auf der A 9 ereignet. Gegen 13.45 Uhr fuhr eine 19-jährige Berlinerin mit ihrem schwarzen Mercedes-SUV auf der linken Fahrspur der in Richtung Berlin. Vorausfahrend scherte kurz nach der Ausfahrt Trockau zum Überholen eines Lkw ein schwarzer Golf vom der mittleren auf die linke Fahrspur aus und übersah hierbei den SUV. Die junge Frau musste eine Vollbremsung hinlegen, um ein Auffahren zu vermeiden. Dadurch kam sie ins Schleudern und prallte gegen den Lastwagen auf der mittleren Spur. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.