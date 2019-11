Golf aus Garage geklaut

Aus der Garage eines Einfamilienhauses im Stadtgebiet entwendeten Unbekannte einen VW Golf. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntagmorgen bemerkte der Eigentümer das Abhandenkommen seines schwarzen Golf Plus mit dem Kennzeichen "LIF-WE 60". Dieser war in der Garage im Gartenweg abgestellt und hat einen Zeitwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Bei einer Nachbarschaftsbefragung ergaben sich Hinweise auf ein Pärchen, das sich in diesem Bereich zwischen 2 und 2.30 Uhr auffällig verhielt. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Frau, rund 150 Zentimeter groß, 20 Jahre alt und mollig. Sie trug eine Brille und eine Jacke, die oben weiß und unten schwarz war. Dazu hatte sie eine Kapuze über den Kopf gezogen. Mann, rund 190 Zentimeter groß, 20 Jahre alt, langes Gesicht. Er trug dunkle Kleidung, hatte ebenfalls eine Kapuze über den Kopf gezogen und führte einen Rucksack mit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und stellt folgende Fragen: Wer hat in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen im Bereich der Gartenstraße gesehen? Wer kennt die beschriebenen Personen und kann Angaben zu deren Identität und Aufenthaltsort machen? Wer hat den gestohlenen schwarzen VW Golf gesehen? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegengenommen. pol