Golf angefahren und geflüchtet

Die Fahrerseite eines roten Golfs beschädigte ein Unbekannter am Montag zwischen 14.30 und 17 Uhr. Die 18-jährige Besitzerin parkte das Auto in der Waldstraße am rechten Fahrbahnrand. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol