"Goldzombies" in Meeder

Ein etwas anderer Abend im Friedensmuseum Meeder wartet nicht nur auf Jugendliche: Das Landestheater Coburg gastiert mit dem Klassenzimmerstück "Goldzombies" und der Schauspielerin Solvejg Schomers am Freitag, 15. Februar, um 19 Uhr im Vortragsraum. Das Gastspiel wird gemeinsam organisiert von der Jugendpflege Meeder und dem Verein Friedensmuseum mit Unterstützung des Bundesfamilienministeriums und des Programms "Demokratie leben". Im Anschluss sind alle Gäste eingeladen, über das Gesehene zu plaudern und in gemütlicher Runde gemeinsam Pizza zu essen. Platzreservierung werden erbeten bei der Jugendpflege Meeder per E-Mail unter Annemarie.Schlosser@Gemeinde-Meeder.de oder von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 01578/3922335. red