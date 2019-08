Goldmedaille für Neuseser Whisky-Destillateure

Wird Whisky nur in Schottland hergestellt? Nein. Im Coburger Land gibt es auch eine kleine Brennerei, die ihn fabriziert, besser noch, destilliert. Es ist die Edel-Obstbrennerei & Kelterei Schulz. Aus heimischem Gerstenmalz wird ein Malt-Whisky gewonnen, der bis zu sechs Jahren in Eichenfässer gelagert wird, um das vorzügliche Aroma zu entwickeln. Der schottische Whisky könnte sich "eine Scheibe davon abschneiden", meint der Produzent. Das sah auch der Kleinbrennerverband Würzburg so, der der Familie Schulz eine Auszeichnung, eine Goldmedaille samt Urkunde, verliehen hat. Das ist aber beileibe noch nicht alles. Vier weitere Prämierungen konnte Schulz dieses Jahr außerdem erringen. Es sind Silbermedaillen für das Rohweizendestillat Grain-Whisky, für den im Fass gelagerten Obstbrand aus Zwetschgen, für Gin-Wacholderbranntwein und für den Wildobstbrand Mispel.

Da seit 1995, dem Jahr des Erwerbs des Brennrechts, in Neuses an den Eichen hervorragende Qualität erzeugt wird, sind schon zahlreiche Ehrungen an die Familie Schulz ergangen, deren Urkunden stolz im Verkaufsraum einen Platz gefunden haben. Verwertet wird das Obst aus den rund 500 Bäumen im eigenen Garten. Das Sortiment, so der jetzige Inhaber Holger Schulz, umfasse neben den Bränden auch Geiste, Liköre, Essig und Gelee. dav