Goldmedaille bei der Wurstprüfung

Die Abschlussklasse Fleischer und Fleischerfachverkäuferinnen der Staatlichen Berufsschule II Bamberg setzte sich im Fachunterricht mit Material, Rezepturen und Herstellungsverfahren für das Produkt "Fleischwurst im Ring" auseinander.In einem Gemeinschaftsprojekt optimierten die angehenden Fachkräfte unter Leitung ihrer Lehrkräfte Holger Dietz und Christine Eckert die von ihnen favorisierte Rezeptur und nahmen damit an der unabhängigen Wurstprüfung des Deutschen Fleischer-Verbandes teil.Bei dieser Prüfung erreichte die anonymisiert eingereichte Warenprobe die Höchstpunktzahl und wurde mit einer Goldmedaille und Urkunde ausgezeichnet.Mit diesem Erfolg verbunden ist auch die Berechtigung, das "f"-Zeichen zu führen, welches für meisterliche, hervorragende Qualität steht.Mit ihrem Projekt schloss die Klasse an den Erfolg der Abschlussklasse des Vorjahres an. Diese erzielte ebenfalls mit Höchstpunktzahl eine Goldmedaille für das Produkt "Gelbwurst".