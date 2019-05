Goldhochzeit mit allen

Dora und Otto Vießmann feierten goldene Hochzeit. Groß war die Zahl der Gratulanten, die dem beliebten Jubelpaar am Ehrentag die besten Wünsche aussprachen. Darunter war auch Bürgermeister Egon Herrmann. Das Gemeindeoberhaupt dankte dem Jubelpaar für den ehrenamtlichen Einsatz für die Allgemeinheit und wünschte noch viele schöne Jahre in Gesundheit. In einem Dankgottesdienst, der vom Posaunenchor Kirchleus/Gössersdorf umrahmt wurde, sprach auch Pfarrer Christian Schmidt Glück- und Segenswünsche aus. Otto spielte 60 Jahre im Posaunenchor Kirchleus/Gössersdorf und trägt heute noch das Gemeindeblatt der Gemeinde Weißenbrunn im Ortsteil Gössersdorf aus. Ehefrau Dora ist Vorsitzende eines kleinen Kirchenchores. Das Jubelpaar ist in Gössersdorf geboren und aufgewachsen und kennt sich seit der Kindheit. Gefunkt hat es an der Milchhalle im Dorf, an der die Bauern ihre Milch ablieferten. 1969 gaben sich die beiden das Jawort zum Bund der Ehe in der St.-Egidius-Kirche in Gössersdorf. Aus der Ehe gingen die Töchter Heike und Ingrid hervor. Zum Familienkreis gehören heute auch fünf Enkelkinder.

Das Ehepaar betrieb eine Landwirtschaft im Nebenerwerb. Ehemann Otto war viele Jahre als Gärtner und "Mädchen für alles" am Krankenhaus Kulmbach tätig. Heute widmet sich das Jubelpaar seinem Hof und Garten und hält noch eine kleine Schafherde.

