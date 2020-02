Goldhochzeit im Hause Zipfel

Bei guter Gesundheit feierten die Eheleute Margit und Hans Zipfel das Fest der goldenen Hochzeit. Die "Wirtsleut" vom Gasthaus "Am Trogenbach" in Neuenbach sind weithin bekannt.

Hans Zipfel wurde im "Bräustübchen" in Ludwigsstadt geboren und blieb seiner Heimat bis heute treu. Der nunmehr 74-Jährige und seine vier Jahre jüngere Ehefrau Margit lernten sich über den Frankenwaldverein Ludwigsstadt kennen. "Gefunkt" hat es schließlich bei einem Tanz in Falkenstein.

Mit seiner Margit heiratete er eine Frau, die ganz in ihrer Arbeit in der Gastronomie aufging und diese gemeinsam mit ihrem Ehemann auf- und ausbaute. So kamen beispielsweise im Jahr 1978 auch Fremdenzimmer hinzu. Bereits 1972 hatte Hans Zipfel die Leitung des sich seit 1953 im Familienbesitz befindlichen Gasthauses übernommen. Die Ehe wurde mit den beiden Kindern Stefan und Silvia gesegnet. Inzwischen komplettieren zwei Enkel die Familie.

Noch immer helfen die beiden sehr geselligen "Senior-Chefs" im Gasthaus tüchtig mit, auf dessen Fortbestand sie stolz sind. Geführt wird dieses mittlerweile von ihrer Tochter Silvia und deren Ehemann. "Das Kochen und die Arbeit haben mir immer viel Spaß gemacht", erzählt Margit Zipfel, die auch die "Wirtschaft" als ihr liebstes Hobby bezeichnet.

An seinem Ehrentag durfte sich das Jubelpaar über zahlreiche Glückwünsche freuen - unter anderem auch von der Stadtkapelle und dem Gesangverein Ludwigsstadt. Namens der Stadt gratulierte Bürgermeister Timo Ehrhardt. Beiden wünschte er noch viele gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit. hs