Goldenes Trio schlägt wieder zu

Als ungeschlagener Meister der Verbandsliga Nord hatten die Tischtennis-Senioren der Altersklasse (AK) 60 vom TTC Tiefenlauter die Play-off-Runde um die Bayerische Meisterschaft erreicht. Bei den nun im oberbayerischen Gaimersheim ausgetragenen Titelkämpfen wurde das Trio Reiner Kürschner, Günter Fuhrmann und Fritz Schröppel souveräner Meister.

Dieser Gewinn ist zugleich die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft am Wochenende, 25./26. Juni im badischen Viernheim.

Bei dieser nun stattgefundenen "Bayerischen" waren die Meister und Vizemeister der beiden Verbandsoberliga-Staffeln am Start. In der ersten Tagespartie fertigte Tiefenlauter den Zweitplatzierten der Verbandsliga Süd, den BCF Wolfratshausen, mit 4:0 ab. Überraschend klar mit 5:0 wies der CVJM Erlangen den Süd-Sieger ASV Biburg in die Schranken. Im Endspiel wiederum geriet in diesem nordbayerischen Duell Erlangen gegen den TTC mit 1:4 unter die Räder.

TTC Tiefenlauer - BCF Wolfratshausen 4:0

Noch nicht einmal einen Satzgewinn gönnten die Oberfranken den Oberbayern.

Ergebnisse: Kürschner - Widmann 3:0, Fuhrmann - Ruckstuhl 3:0, Schröppel - Fleischer 3:0, Kürschner/Schröppel - Widmann/Fleischer 3:0.

TTC Tiefenlauter - CVJM Erlangen 4:1

Lediglich zum Auftakt musste sich Günter Fuhrmann von der dritten Herren-Mannschaft (Bezirksliga) geschlagen geben. Für den Ausgleich sorgte Reiner Kürschner, der in der vergangenen Saison noch im Bayernligateam des TTC spielte. Er ist zwar im Herrenbereich zum TSV Windheim gewechselt, schlägt aber bei den Senioren noch für Tiefenlauter auf.

Der dritte im Bunde war der Ludwigstädter Fritz Schröppel, der ebenfalls für die TTC-Senioren spielberechtigt ist. In den Verbandsoberligaspielen kamen neben diesem Trio noch Rolf Eberhardt und Peter Betsch zum Einsatz. Das Verbandsspiel hatten Eberhardt, Fuhrmann und Schröppel im März sogar mit 4:0 gegen die gleiche mittelfränkische Formation gewonnen. Ergebnisse: Fuhrmann - Gottinger 0:3, Kürschner - Kurica 3:0, Schröppel - Fischer 3:0, Kürschner/Schröppel - Gottinger/Fischer 3:1, Fuhrmann - Kurica 3:0.