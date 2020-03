Goldenes Kronenkreuz der Diakonie für Karl H. Fick

Karl H. Fick darf sich über eine hohe Auszeichnung freuen. Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement wurde ihm das Goldene Kronenkreuz der Diakonie verliehen.

Schon als junger Mann hat Fick für die Kirchengemeinde, das Dekanat und vor allem für den Diakonieverein Ludwigsstadt ehrenamtlich gewirkt und dabei wichtige Baumaßnahmen mit vorangetrieben. Seit seiner Zeit in Kronach war der Steuerberater mit viel Engagement und Fachwissen für den örtlichen Diakonieverein unterwegs. Seit zehn Jahren ist er außerdem Mitglied im Aufsichtsrat des Diakonischen Werkes Kronach-Ludwigsstadt/Michelau und hat in diesem Zeitraum zahlreiche Projekte mit angestoßen - so etwa den Ersatzneubau des Lucas-Cranach-Seniorenwohnhauses am Kronacher Flügelbahnhof, der kürzlich eröffnet wurde.

Dekanin Kristine Wachter, Karin Pfadenhauer als geschäftsführende Vorsitzende des Diakonischen Werkes, Pfarrer. i. R. Albrecht Bischoff und Claudia Welsch vom Diakonieverein Kronach würdigten Fick. hs