"Goldener Apfel " für zwei Frauen

Der Beschluss, den nächsten "Goldenen Apfel " der Frauenliste ganz im Zeichen der Ökumene zu verleihen, wird nun umgesetzt: Zwei Frauen aus beiden Konfessionen werden geehrt. Am Freitag, 17. Mai, soll der Festakt in der Kronacher Synagoge stattfinden.

Stadträtin Martina Zwosta wies auf eine Fehlinvestition am neuen Parkplatz vor der Bibliothek am Kronacher Schulzentrum hin. Dort werde der gesamte Bereich die ganze Nacht über taghell beleuchtet. Nachbarn hätten ihr berichtet, dass bei den Vögeln der Biorhythmus so gestört sei, dass sie bereits um Mitternacht zwitscherten. Dies sei ein Thema, das immer mehr an Gewicht gewinnt. Die nächtliche Beleuchtung von Häusern und Denkmälern werde zunehmend zum Problem. Wissenschaftler sprächen hier von Lichtverschmutzung. Nach und nach werde immer deutlicher, dass es Folgen für Mensch und Tier hat, wenn die Nacht zum Tag wird. Lichtsmog gehöre heute zu den am meisten unterschätzten Gesundheitsrisiken.

Der Einsatz der CSU für mehr Blühwiesen im Landkreis wird von der Frauenliste grundsätzlich begrüßt, wirft allerdings eine wichtige Frage auf. Laut Vorsitzender Silke Wolf-Mertensmeyer muss unbedingt sichergesellt sein, dass die Mischung des Saatguts kein Jakobskreuzkraut enthält. Diese leuchtend gelbe Blume sei zwar schön anzusehen, stelle aber gerade für die Landwirtschaft eine große Gefahr dar: " Sie ist hochgiftig für Nutztiere wie Pferde, Kühe, Schafe und Ziegen, selbst noch als Heu." Habe sich die Pflanze erst einmal festgesetzt, same sie sehr stark aus und werde für die Bauern zum Problem.

Petra Köstner, die Schatzmeisterin des Landesverbandes, informierte darüber, dass der geplante Bundeskongress der Frauenlisten in Wemding neue Erkenntnisse über die Einforderung der Parität bei den Wahlen bringen werde, nämlich 50 Prozent der Listenplätze für Frauen bereitzustellen. Silke Laskowski wird in einem Vortrag über den derzeitigen Stand des Antrags berichten. red