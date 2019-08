Goldene im Hause Leipold

Ihre goldene Hochzeit feierten jetzt Kora und Karl-Heinz Leipold im kleinen Grafengehaiger Ortsteil Weidmes.

Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden bei der Arbeit in der Kulmbacher Spinnerei. Das Jawort zum Bund fürs Leben gab sich das Paar in Stadtsteinach. In Weidmes fand es ein Zuhause.

Aus der Ehe ging eine Tochter hervor, zwei Enkel machen das Familienglück perfekt. Vonseiten der Marktgemeinde Grafengehaig ließ es sich Bürgermeister Werner Burger nicht nehmen, dem Goldpaar alles erdenklich Gute zu wünschen und ein Geschenk zu überreichen.

Für die Feuerwehr Weidmes gratulierte Vorsitzender und Kommandant Christian Fittner bei der Feier im Schulungsraum der Wehr. Christian Fittner erinnerte daran, dass Kora Leipold die Weidmeser Damenwehr mitgegründet hat und Karl-Heinz Leipold einige Zeit als Kassier sowie im Verwaltungsrat des Feuerwehrvereins mitgearbeitet hat. Klaus-Peter Wulf