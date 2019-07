Goldene Hochzeit im Hause Wichert

Beim Tanz im Saal der Gastwirtschaft Wurm in Röbersdorf haben sich Wolfgang Wichert aus Sassanfahrt und Marianne Herrmann aus Schlüsselau im Oktober 1966 kennen gelernt.

Weil Marianne damals schon ein Auto hatte, haben sich die beiden nach regem Briefwechsel verabredet, an den Wochenenden gemeinsam auszugehen. 1969 festigen die beiden mit ihrer Hochzeit in der Wallfahrtskirche Schlüsselau ihren gemeinsamen Lebensweg und konnten jüngst in Sassanfahrt ihre Goldene Hochzeit feiern.

Nach den ersten drei Jahren in Seußling zog das junge Ehepaar ins Sassanfahrter Elternhaus und fühlt sich dort bis heute richtig wohl. Die gelernte Anwaltsgehilfin Marianne arbeitete bis zum Renteneintritt als Niederlassungssekretärin in Erlangen und Wolfgang, gelernter Drucker, arbeitete zunächst beim St.-Otto-Verlag in Bamberg und anschließend ebenfalls in Erlangen. Seit knapp zehn Jahren sind die beiden jetzt im (Un-)Ruhestand. Beide sind im Sassanfahrter Vereinsleben stark engagiert. Marianne leitete 20 Jahre lang den VdK-Ortsverband, und sie ist bis heute Vorsitzende der KAB-Ortsgruppe Sassanfahrt-Köttmannsdorf.

Zudem war sie bis 2018 auch Mitglied des Pfarrgemeinderates und ist als Lektorin und Überbringerin von Glückwünschen der Kirche aktiv. In ihrer Freizeit geht sie gerne in ihren Garten und kümmert sich dort um die Blumen und das Gemüse.

Wolfgang ist als leidenschaftlicher Sänger bekannt. Neben seiner Tätigkeit als Schriftführer verschiedener Vereine "leiht" er seine Tenorstimme drei Chören in Sassanfahrt, Strullendorf und Hirschaid. Das Motto "Singen ist gesund!" beherzigt er und hält sich dadurch stimmlich und mental fit. AS