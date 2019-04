Goldene Hochzeit im Hause Fischer

Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) nennt ihn "das fotografische Gewissen der Stadt": Bäckermeister Sepp Fischer, der jetzt mit seiner Frau Elisabeth, geborene Schaaf, in der Bamberger Straße das Fest der Goldenen Hochzeit feierte. Dort, in seinem Elternhaus, befanden sich einst auch die Bäckerei und das Geschäft. In der dritten Generation führten die Eheleute die vom Vater übernommene Bäckerei von 1982 bis 2011.

Bei der Berufswahl habe es damals keine Diskussion gegeben, sagt Sepp Fischer. Ihm sei nichts anderes übrig geblieben, als den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Auch wenn es nicht unbedingt der Traumberuf des jungen Schlüsselfelders war, so hat er doch dadurch seine Frau kennengelernt.

Die junge Elisabeth stammte aus einer Gaststätte in Tretzendorf bei Eltmann. "Wir suchten Personal und sie wollte mal weg vom Elternhaus." Durch die Vermittlung eines Weinvertreters kam sie nach Schlüsselfeld und managte das Café der Familie am Marktplatz. Sehr jung - 19 und 21 Jahre - waren die beiden, als sie vor den Traualtar traten. In Maria Limbach, der herrlichen, nach Plänen von Balthasar Neumann erbauten Wallfahrtskirche, wurden sie von einem Verwandten der Braut getraut. Zwei Söhne bekräftigten den Bund fürs Leben. Inzwischen ist die Familie um drei Enkelkinder gewachsen.

Fotograf beim FT

Die Fotografie faszinierte Sepp Fischer seit seiner Bundeswehrzeit. Walter Wünsche, der legendäre FT-Reporter, brachte ihm die Arbeit in der Dunkelkammer bei. Fünfzehn Jahre lang arbeitete Fischer als freier Mitarbeiter beim Fränkischen Tag. Auch mit der Feuerwehr war Fischer sehr verbunden. Er war stellvertretender Kommandant, erster Kommandant und schließlich Kreisbrandmeister. Mit 48 Jahren packte den Bäckermeister noch ein ganz anderer Virus: Er schaffte sich ein Motorrad an. Quer durch Amerika auf einer Harley war seine weiteste Tour. Inzwischen hat er all seine Fotos und Super-8-Filme digitalisiert. "Da sind fantastische Sachen dabei", weiß Bürgermeister Krapp, der zum Geburtstag die Glückwünsche der Stadt übermittelte. see