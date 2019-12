Goldene Ehre für Urgestein "Charly"

Sandra Hackenberg 20 Jahre Platzmeister bei der Schützengilde, langjähriges Mitglied der Kolping-Familie, Vorsitzender des Lions Clubs sowie Vizepräsident der Handwerkskammer Oberfranken - und nicht zuletzt Urgestein der Kronacher Bürgerwehr. All das und vieles mehr ist Karl-Peter Wittig, der von Freunden und Bekannten nur liebevoll "Charly" genannt wird. Ein Freischießen oder ein Landestreffen der Bürgerwehren ist ohne den Kronacher undenkbar.

Die Verdienstnadel des Bayerischen Sportschützenbundes und die Goldene Ehrennadel des Bundes historischer Bürger- und Landwehren in Bayern hat der 56-Jährige bereits. Da stand die Stadt Kronach in der Pflicht, nachzuziehen: Stadtoberhaupt Wolfgang Beiergrößlein (FW) überreichte Wittig während der Jahresabschlusssitzung des Stadtrats am Montag die Goldene Ehrenmedaille.

"Er übt sein Amt mit Besonnenheit, höchst beeindruckender Erfahrung, Geschick und Fingerspitzengefühl aus und stellt eine unverzichtbare Größe in der Organisation und im Ablauf des Freischießens dar", bescheinigte dem Geehrten sein langjähriger Weggefährte. Wittigs Herz schlägt auch für die Bürgerwehr. Dort ist er maßgeblich dafür verantwortlich, dass mit den Husaren in der ungarischen Partnerstadt Kiskunhalas eine enge Freundschaft entstanden ist.

Neben der Ehrung des langjährigen Mitglieds im Elferrat der Kroniche Fousanacht erhielten vier weitere Bürger im historischen Rathaus für ihr ehrenamtliches Engagement die Silberne Ehrenmedaille:

Als feste und zuverlässige Stütze bezeichnet der Bürgermeister Bernd Bassing für die Freiwillige Feuerwehr Fischbach. Der 65-Jährige trat 1972 in die Wehr seines Heimatortes ein, von der er seit 1992 Vorsitzender ist.

Motor der Dorfgemeinschaft

"Bernd Bassing kann man ruhigen Gewissens als Motor der Dorfgemeinschaft Fischbach bezeichnen", erklärte der Bürgermeister. Denn der Fischbacher ist nebenbei auch noch seit 15 Jahren Zuchtbuchführer beim Kleintierzuchtverein und erster Kassierer beim Obst- und Gartenbauverein. Er plant und organisiert das Dorfplatzfest, die Baibaumaufstellung, das Johannisfeuer und erstellt den Veranstaltungskalender für das gesamte Fischbachtal.

35 Jahre Flüchtlingshilfe

Barbara Heinlein ist seit rund 35 Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv. Noch bevor es offizielle Beratungsstellen gab, hat die 57-Jährige Sprachkurse und Bildungsangebote organisiert sowie Wohnraum an Migranten vermittelt.

Weiter hat die Kronacherin die Vorgängereinrichtung des Karibu-Weltladens mit aus der Taufe gehoben, als Mitglied der KAB-Diözesanleitung Veranstaltungen für Frauen organisiert und sich für die Errichtung eines Mahnmals für ehemalige Gefangene in der KZ-Außenstelle Gundelsdorf eingesetzt. "Darüber hinaus ist sie in der Friedensinitiative, bei der Lebenshilfe, beim Kinder- und Jugendtheater und beim Afrikafest aktiv", zählt Beiergrößlein auf.

Hilfsbereite Seele des Vereins

Was Johann Möckel für seinen Heimatverein, den FC Gehülz, leistet, ist mit Worten kaum zu beschreiben. "Egal, ob Kalk zum Abstreuen des Platzes fehlt, Wasser für die Mannschaft sowie andere Utensilien für das Sportgelände gebraucht werden oder Arbeitseinsätze anstehen - auf Johann Möckel ist stets Verlass", versucht es der Bürgermeister trotzdem. Seit nunmehr 30 Jahren ist der 74-Jährige dort Schatzmeister. Damit nicht genug: Der rüstige Senior engagiert sich im ehemaligen Fremdenverkehrsverein, bei den Vereinigten Nachbarn Breitenloh, und im Obst- und Gartenbauverein. Freunde schätzen an Möckel seine allumfassende Hilfsbereitschaft.

Unermüdlicher Helfer im Dorf

Aus der Fischbacher Dorfgemeinschaft ist Alfred Wunder nicht wegzudenken. "Bei Feierlichkeiten aller Art sei es vonseiten des Kindergartens oder der Kirche, beim Maibaumaufstellen oder beim Dorfplatzfest sind seine Dienste als Grillmeister höchst begehrt", erklärt der Bürgermeister mit einem Schmunzeln. Außerdem ist der 72-Jährige seit 1998 Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Fischbach, Mitglied bei der Feuerwehr, dem Gartenbauverein, dem SV Fischbach, dem Kleintierzuchtverein - und ganz nebenbei auch noch Gründungsmitglied des 1. FCN-Fanclubs Fischbachtal.

Die Einsatzfreude dieser fünf Bürger sei ein Vorbild für andere, betonte Kronachs Bürgermeister.