"Goldene" auf dem Maierhof

"Jung gefreit - nie bereut": Unter dieses Motto kann man die Feier zur Goldenen Hochzeit von Peter und Magda Göller vom Maierhof in Oberköst stellen. Kennengelernt haben sie sich auf der Kirchweih in Hirschbrunn, bereits im Alter von 19 Jahren wurde geheiratet.Das Jubelpaar hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder. Gemeinsam haben sie ihren Hof als Milchviehbetrieb mit Biogasanlage ausgebaut und sind auch noch täglich dort tätig. Mittlerweile führt Sohn Robert als Landwirtschaftsmeister den Betrieb. Der Ehemann ist langjähriges Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Als Rezept für eine so lange Ehe geben beide gegenseitigen Respekt und Vertrauen an. So wurde auch mit Pfarrer Bernhard Friedmann ein Dankamt mit vielen Gästen gefeiert.Die Glückwünsche der Marktgemeinde Burgebrach überbrachte Dritter Bürgermeister Baptist Göller und überreichte auch im Namen des Landrates ein Präsent.