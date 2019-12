Gold und Silber für treue und engagierte VdK-Mitglieder

Der VdK-Ortsverband Theisenort ehrte vier jahrzehntelange Mitglieder und zwei treue Mitarbeiter für ihr Ehrenamt. Zuvor gab Vorsitzender Peter Wenzel im Gasthof Horther in Johannisthal einen kurzen Jahresrückblick.

Sein Dank galt allen Mitwirkenden und den Sammlern Liane Backert, Edith Herzog, Hannelore Höfner, Stephan Brocke und Erhard Hopf für die Spendenaktion "Helft Wunden heilen" und vor allem den Spendengebern.

Zur Programmgestaltung trugen Monika Wenzel und Zweite Bürgermeisterin Helga Mück bei. Der stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende Dieter Wolf ging auf aktuelle Themen im Sozialverband ein und dankte dem rührigen Ortsverband für das Engagement.

Geehrt wurden mit Urkunden und einem Präsent sowie den jeweiligen Anstecknadeln in Gold: Liane Backert, Else Michel und Gerhard Säum; in Silber: Melanie Deuerling. Der stellvertretende Ortsvorsitzende Horst Tarantik und Schriftführer Erhard Hopf wurden für ihr langjähriges Ehrenamt vom VdK ausgezeichnet. dw