Gold und Silber für langjährige Züchter

In einer würdevoll gestalteten Feier hatte der Kleintierzuchtverein Kronach und Umgebung ins Gasthaus "Frische Quelle" seine Mitglieder eingeladen, um dabei zahlreiche Zuchtfreunde zu ehren. Vorsitzender Markus Appel würdigte vor allem die jahrzehntelangen Verdienste und die Arbeitseinsätze der Geehrten. Er bat zudem um Unterstützung bei der kommenden Kreisschau und Kreisjugendschau für Geflügel, die am 28./29. Dezember zusammen mit dem Kleintierzuchtverein Weißenbrunn in der dortigen Leßbachtalhalle veranstaltet wird.

Vorgenommen wurden die Ehrungen vom Vorsitzenden Markus Appel, seinem Stellvertreter Ottmar Löffler und dem Kreisvorsitzenden für Rassekaninchenzüchter, Heinz Gärtlein.

Ausgezeichnet wurden vom Verband Bayerischer Rassekaninchenzüchter mit einer Ehrenurkunde für 50 Jahre Heinrich Herrmann und mit der Ehrennadel in Gold für Frank Bittruf.

Vom Verband Bayerischer Rassegeflügelzüchter mit der Ehrennadel in Gold würdigte man: Renate Wagner, Björn Gehring, Heinrich Jakob, Volkmar Köhler, Ottmar Löffler, Stefan Löffler, Elmar Meußgeier und in Silber: Dieter Preiß. dw