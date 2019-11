"Gold" für Silvia Schnabel

In Anerkennung ihrer Verdienste in der sportlichen Jugendarbeit wurde Silvia Schnabel vom Shotokan-Karate-Zentrum Forchheim mit der höchsten Ehrennadel (Gold mit Kranz) der Bayerischen Sportjugend (BSJ) im Bayerischen Landessportverband (BLSV) ausgezeichnet.

In einer feierlichen Abendveranstaltung überreichte die langjährige Kreisverbandsvorsitzende Barbara Flessa vor zahlreichen Zuschauern aller Sportvereine des Landkreises Urkunde, Nadel, Blumengebinde und ein Geschenk und sprach die Laudatio im Beisein von Landrat Hermann Ulm (CSU), Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) und des BLSV-Ehrenkreisvorsitzenden Walter Fuchs.

Die Gelegenheit am Schopfe packend, warb Schnabel in ihrer Dankesrede für die Bayerischen Karate-Meisterschaften am 15. und 16. Februar in Forchheim und zeigte mit tatkräftiger Unterstützung des Geschwisterpaares Nova und Livia Lowry einen kurzweiligen Einblick in die mittlerweile olympische Sportart und Kampfkunst. red