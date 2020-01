Gold für Manfred Spindler

Die Auszeichnung von Manfred Spindler, der für 40 Jahre Dienstzeit das Ehrenzeichen in Gold bekam, und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr Zaubach im Gasthof Frankenwald.

Per Handschlag nahm Kommandant Fritz Hohenberger Lars Pöhlhorn in die aktive Wehr auf. Zu Ehrenmitgliedern wurden in Würdigung ihrer außerordentlichen Verdienste Fritz Geier, Alwin Geißler und Leonhard Will ernannt.

"Der Stadtrat hat einstimmig den Kauf eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges beschlossen", freute sich Vorsitzender Matthias Kummer. Mit Blick auf die Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtags am 24. Mai kündigte er den Kauf neuer Ausgehuniformen an.

Jugendleiter Markus Korzendorfer zeigte sich stolz auf die vier Mädchen und drei Jungs.

Schriftführer Thomas Sesselmann verlas das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung. Der scheidende Kassier Alwin Geißler zeigte geordnete Finanzen an, Revisor Franz Ott bescheinigte ihm eine tadellose Arbeit.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Matthias Kummer, 2. Vorsitzender Martin Baumgärtner, Kassier Christian Geißler, Schriftführerin Laura Kummer, Beisitzer Harald Hempfling, Jürgen Baumer, Steffen Schmidt und Albert Korzendorfer. Die Kasse prüfen Franz Ott und Josef Batzer.

Bürgermeister Roland Wolfrum bedankte sich noch einmal bei den langjährigen Kommandanten Albert Korzendorfer und Fritz Hohenberger und wünschte den Nachfolgern Oliver Baumgärtner und Markus Korzendorfer eine glückliche Hand.

Weitere Grußworte sprachen Kreisbrandinspektor Horst Tempel, Kreisbrandmeister Manuel Steinl und Landrat Klaus Peter Söllner, sie alle lobten den Zusammenhalt und die Schlagkraft der Zaubacher Aktiven. Klaus-Peter Wulf