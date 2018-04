Gold für Himbeergeist

Saisoneröffnung



red



Zum 3. Mal in Folge gab es beim "Goldenen Stamperl", eine Messe im österreichischen Wieselburg, Gold für Bolds Rhöner Waldhimbeergeist. Der mit "intensiv, wuchtigem" Aroma und "elegant feinem Mundgefühl" bewertete Geist wird ausschließlich mit selbstgesammelten Waldhimbeeren aus dem "Neuwirtshäuser Forst" hergestellt.Der "Rhönuso" wurde ebenfalls mit Gold bewertet. Ein typisches Aroma und angenehm, fruchtig, füllender Geschmack wurde der Spirituose bescheinigt. Für den Waldhimbeer-Likör "Waldfee" gab es eine Silbermedaille. Er zeichne sich durch vollen, fruchtigen Geschmack aus.1397 Brände, 431 Liköre, 379 Moste, 651 Säfte 109 Obstweine, 96 Essigproben, 235 Marmeladen und 35 Trockenobst- beziehungsweise Gemüseprodukte hatten die Juroren an fünf Tagen zu verkosten und zu bewerten. Am Ende standen 40 Kategorie-Sieger beim "Goldenen Stamperl" und 37 Kategorie-Sieger bei der "Goldenen Birne" fest.Produkte aus ganz Österreich, Deutschland, Italien und Slowenien waren von einer Expertenjury beurteilt. Dabei wurden alle Proben mindestens zweimal unabhängig voneinander bewertet. Expertenjury und Doppelprobensystem garantierten eine exakte Beurteilung der Produkte, heißt es vom Veranstalter "Das goldene Stamperl" und die "Goldenen Birne" zählten zu den größten und bedeutendsten Bewertungen europaweit. Die gesamte Siegerliste findet man im Internet unter www.messewieselburg.at Für Freunde edler Brände findet am Sonntag, 29. April die Brennerweg-Saisoneröffnung 2018 statt. Ab 11 Uhr veranstalten die beteiligten Wartmannsrother Brenner ein buntes Rahmenprogramm. Mehr Informationen ebenfalls im Internet unter www.brennerweg.de