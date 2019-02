Gold für Haßfurter Schwimmer

Die Schwimmer der SG Haßberge holen Gold beim Deutschen Mannschaftsschwimmen der Bezirksliga Unterfranken. Während die Damenmannschaft hinter der gastgebenden TG Kitzingen und dem SSKC Aschaffenburg Rang 3 holte, setzten sich die Herren gegen die gesamte Konkurrenz durch und durften die Heimfahrt als Sieger antreten.

Beim Mannschaftsschwimmen müssen alle Strecken in den Disziplinen Freistil, Schmetterling, Rücken und Brust von 50 bis 200 Meter sowohl von der weiblichen als auch der männlichen Mannschaft geschwommen werden. Hinzu kamen noch die 200- und 400 Meter Lagen, 400 und 800 Meter Freistil weiblich sowie 400 und 1500 Meter Freistil männlich. Jeder Schwimmer einer Mannschaft durfte dabei maximal viermal an den Start gehen. Pro Durchgang werden nach einem festgelegten System Punkte vergeben, die zusammengerechnet über die jeweiligen Platzierungen entscheiden. Insgesamt waren in Kitzingen 52 Wettkämpfe zu absolvieren.

Bei der Männermannschaft war vor Wettkampfbeginn erst einmal Improvisationstalent gefragt. Kurz zuvor war einer der vorgesehenen Schwimmer erkrankt und konnte daher nicht die Fahrt nach Kitzingen antreten. Kurzerhand sprang daraufhin Trainer Sebastian Zipper selbst ein und komplettierte das aus Jonathan Bischoff, Johannes Deublein, Leandro Dietlein, Martin Falk, Lukas Stottele, Louis Vollert sowie Maximilian Zipper bestehende Team.

Das zurückliegende Wintertrainingslager trug sicherlich dazu bei, dass sich die Schwimmer der SG über die gesamte Zeit hinweg mit den beiden Teams aus Aschaffenburg und Kitzingen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Tagessieg lieferten. In extrem starker Verfassung zeigte sich dabei einmal mehr Jonathan Bischoff, der mit einer Zeit von 1:06,22 Minuten über die 100 Meter Brust lange vor der Konkurrenz anschlug und damit für einen ordentlichen Punktezuwachs sorgte. Mit seinem Sieg im letzten Wettkampf über die 100 Meter Freistil (57,03 Sekunden) sicherte er der SG Haßberge mit 8136 Punkten den Tagessieg und zugleich einen wichtigen Mannschaftserfolg.

Die aus Noreen Bertram, Eleonora-Francesca Martani, Lena Roth, Hannah Seubert, Johanna und Julia Strobel, Jule Thamm sowie Lea Zehe bestehende Damenmannschaft legte sich ebenfalls von Beginn an kräftig ins Zeug und ließ sich bereits nach dem ersten Wettkampf nicht mehr aus den Top 3 verdrängen.

Auch hier lag der Schlüssel zum Erfolg darin, dass alle Schwimmerinnen ihre Leistungen aus den Vorwettkämpfen abriefen und niemand unter seinen Möglichkeiten blieb. Zudem sorgten herausragende Einzelleistungen - Lena Roth benötigte für die 50 Meter Freistil nur 28,84 Sekunden und Johanna Strobel schlug über die 200 Meter Lagen bereits nach 2:43,24 Minuten an - dafür, dass das SG-Team am Ende 8985 Punkte für sich stehen hatte und damit einen deutlichen Abstand von über 900 Punkten auf den vierten Platz aufwies.

Besonders wichtig war an diesem Tag aus Sicht der Trainer, dass sich alle Teammitglieder über den Erfolg der anderen freuten und dadurch angespornt selbst alles gaben, um zum Gesamterfolg beizutragen. Genau diese Einstellung wird dann auch gefragt sein, wenn es am 9. und 10. März darum geht, in der heimischen "Welle" den "Haßberg-Cup" zurück in die Haßberge zu holen. red