Gold für Evi Baier, Silber für Gerd Nidetzky

Zum ersten Mal seit der im vergangenen Jahr erfolgten Struktur- beziehungsweise Gebietsreform des Bayerischen Tischtennisverbandes fanden die Einzelmeisterschaften der Senioren nicht mehr in den sieben Bezirken, sondern in vier Verbandsbereichen statt.

Die Oberfranken spielten dabei in der Gruppe Nord-Ost in Altdorf bei Nürnberg zusammen mit Mittelfranken Nord und Oberpfalz Nord. Hinsichtlich der Teilnehmerzahlen dürfte bei den Verbandsverantwortlichen herbe Enttäuschung der Fall sein. Nur 77 Starter waren mit von der Partie. Noch schwächer die Beteiligung in den restlichen drei Bereichen mit 64 (Süd-West), 63 (Nord-West) und 45 (Süd-Ost).

Evi Beier vom TTV Altenkunstadt sicherte sich mit ihrer Partnerin vom TSV Lauf den Doppeltitel.

In der Altersklasse (AK) 40 erreichte unter den 15 Teilnehmern im Einzel Gerald Nidetzky vom TTC Burgkunstadt Rang 5. Als Gruppen-Zweiter hatte er die Hauptrunde erreicht. Im Viertelfinale scheiterte er nach Satzführung noch. Besser schnitt Nidetzky im Doppel zusammen mit Marco Romankiewicz (SC Nürnberg) ab. Das Duo erreichte das Endspiel, blieb hier allerdings gegen die Brüder Hummel vom TTSC Kümmersbruck chancenlos - Silber.

Nur eine Altersklasse

Bei den Damen kam nur eine Altersklasse zur Austragung. Jedoch hatten sich zumindest acht Frauen für die AK 40 gemeldet, wobei davon die Hälfte aus den Vereinen ATS Kulmbach und TTV Altenkunstadt kam. Den Titel holte sich Juliane Dressel vom ATS Kulmbach mit einem 3:2-Finalerfolg gegen Marlene Groha (Henger SV). Evi Beier vom TTV Altenkunstadt wurde Fünfte. Ihre Vereinskollegin Cornelia Gebert-Scholl belegte den siebten Rang.

Im Doppel kam es nur zu einer Begegnung, die zugleich die Endspielpartie war. Hier siegte das Paar Evi Beier/Gertrud Bohrer (Altenkunstadt/TSV Lauf) gegen Dressel/Fieber mit 3:1 (7:11, 11:8, 11:7, 11:9). hf