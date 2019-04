Gold für Erika Haug

Nicht weniger als 43 Ehrungen für Treue und Engagement prägten die gut besuchte Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Mainleus im "Fränkischen Hof". Für 40 Jahre Mitgliedschaft durfte Erika Haug die Treuenadel in Gold samt Urkunde und Präsent entgegennehmen.

Seit 30 Jahren sind Helga Rödel und Sigrid Zehtner dabei, seit 25 Jahren Hans Willert, Hugo Haller, Ralf Haller, Hans-Günter Geissler, Hildegard Geissler, Petra Götz, Heinz Koblofsky und Adelgunde Michel.

Vor zehn Jahren waren Vera Lienhardt, Kerstin Sapper, Sven Sapper, Alfred Ladisley, Silvia Frölich, Kurt Kolb, Ursula Konrad, Jutta Groß, Richard Bienlein, Roland Möbius, Manfred Rafelt, Annette Wohlmuth, Dimitrios Karidas, Günter Stenglein, Marion Czepera, Calogero Falletta, Richard Schicks, Irmgard Schicks, Stefan Astner, Alfred Stocker, Christine Müller, Gerd Ultsch, Heinz Geißler, Reinhard Feulner, Michael Reimann, Veronika Böhlein, Franziska Krebs, Dietmar Bemba, Dr. Bernd Wollner, Gottfried Fischer, Ferdinand Küfner und Uwe Zöcklein dem VdK beigetreten.

Vorsitzender Walter Rabe dankte allen Mitgliedern für die erfahrene Unterstützung. In seinem Jahresrückblick streifte er die Muttertagfeier, den Ausflug nach Prag, die Herbstsammlung "Helft Wunden heilen", den Weinabend, die Beteiligung am Volkstrauertaggedenken und die Weihnachtsfeier. Dem Ortsverband gehörten aktuell 676 Mitglieder an.

Betreuerin Reinhild Kuchareschen ging auf zahlreiche Geburtstags-, Kranken- und Weihnachtsbesuche ein.

"Die Arbeit im VdK-Ortsverband Mainleus wird geschätzt", betonte stellvertretender Kreisvorsitzender Marc Benker, der von steigenden Mitgliedszahlen im Kreisverband berichtete. Der VdK kämpfe für soziale Gerechtigkeit und die berechtigten Interessen seiner Mitglieder. 3408 Beratungen habe die Kreisgeschäftsstelle um Alexander Wunderlich im Jahr 2018 durchgeführt. Insgesamt seien Nachzahlungen von rund 560 000 Euro erreicht worden, sagte Benker. Klaus-Peter Wulf