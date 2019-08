Gold für Endres und Günther

Beim Familientag des Frankenwaldvereins Wartenfels wurden langjährige und verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde des Hauptvereins für überdurchschnittliche Leistungen und hervorragende Verdienste in der Ortsgruppe überreichte Obmann André Hümmer an Harald Endres und Siegfried Günther.

Das Ehrenzeichen in Silber erhielten Günther Rosenbusch, Klaus Gareis, Fabian Spindler, Ludwig Melzer und Daniel Hohner. Über das Ehrenzeichen in Bronze freuten sich Julia Rubsch, Thomas Schütz, Bertram Hildner, Natalie Hümmer, Jörg Schultheiß, Bettina Schütz, Eckhard Schrepfer, Benno Dressel, Ralf Porzelt, Matthias Weigel, Dieter Schmitt, Reiner Lauterbach, Veronika Hümmer und André Hümmer.

Der Wartenfelser Obmann durfte zudem Raimund Graß, Norbert Ott und Hans Wiedel für ihre 40-jährige Mitgliedschaft mit dem Treueabzeichen sowie der schmucken Urkunde des Hauptvereins auszeichnen. Seit 25 Jahren ist Hans-Jürgen Weber dabei.

Deutsche Wanderabzeichen in Gold nahmen Irmgard Bauerfeind, Reinhard Bauerfeind, Klaus Gares und André Hümmer entgegen, Silber ging an Julia Rubsch. Hümmer bedankte sich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten. Nach dem Frühschoppen gab es ein schmackhaftes Mittagessen und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Nicht fehlen durfte ein Spieleparcours auf dem benachbarten Kinderspielplatz, außerdem erhielt jedes Kind ein Eis. Zum Ausklang gab es Brotzeiten. Klaus-Peter Wulf