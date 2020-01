Gold-Diplom für Yvonne Schramm

Am vergangenen Freitag fand in München zum fünften Mal der internationale Speaker-Slam statt. Der Top-Speaker-Trainer Hermann Scherer ist Schirmherr dieser einzigartigen Veranstaltung. 71 Top-Speaker aus 20 Nationen und mit unterschiedlichsten Themen nahmen teil. Sie stellten einen Weltrekord von fast fünf Stunden auf. Am späten Abend wurden dann die fünf Gewinner und alle Teilnehmer des Weltrekords auf der Bühne vor 300 Zuhörern von den acht Experten, unter anderem aus Radio und TV, gewürdigt.

Mit dabei war die in München wohnende und aus Kronach stammende Vertriebsexpertin Yvonne Schramm. Als eine der Letzten betrat sie die Bühne und schaffte es, das Publikum zu begeistern. Sie sprach über ihr Herzensthema "Verkauf" und begeisterte mit einer außergewöhnlichen Rede. Schramm arbeitete unter anderem beim Kosmetikkonzern L' Oreal und bei Procter & Gamble und führte internationale Vertriebsteams in Deutschland und Europa. red