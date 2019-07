Gokartbahn ist der Renner auf dem Feuerwehr-Familienfest

Viele staunende und begeisterte Gesichter gab es auf dem Thuisbrunner Feuerwehr-Familienfest bei sommerlichen Temperaturen. Zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr mit einem Erlebnisnachmittag für Jung und Alt und großer Fahrzeugshow strömten zahlreiche Besucher aus nah und fern nach Thuisbrunn.

Höhepunkte dieses Festes waren die vielen verschiedenen Attraktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die zukünftigen Brandschützer konnten sich über die Aufgaben der verschiedenen Fachbereiche der Feuerwehr Thuisbrunn und auch über die Arbeit anderer Hilfsorganisationen informieren und viele Sachen gleich ausprobieren und umsetzen. Es standen mehrere Hüpfburgen in allen Größen bereit. Dieses Jahr begeisterte eine Gokartbahn alle Altersklassen. Die Kinder konnten sich mit Wasserspielen abkühlen und erfreuten sich am Kinderschminken. Zusätzlich ließen sie sich an der Feuerlöschübungsanlage die richtige Handhabung und den Einsatz des Feuerlöschers erklären.

Ein weiterer Höhepunkt war die Fahrzeugshow. Die vielen verschiedenen Rettungsorganisationen wie Feuerwehr und Technisches Hilfswerk brachten bei verschiedenen Vorführungen die Besucher zum Staunen.

Das Familienfest wurde musikalisch durch die Feuerwehrkapelle der Feuerwehr Forchheim umrahmt.

Dieses Großereignis der Feuerwehr Thuisbrunn beeindruckte viele prominente Gäste aus der Politik und der Feuerwehrführung. red