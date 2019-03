Götz bleibt an der Spitze der Angler

Die Generalversammlung des Sportfischervereins Bamberg und Umgebung e. V. fand im Bootshaus im Hain statt. Präsident Götz sprach in seinem Jahresbericht von 1409 Mitgliedern im Verein und berichtete von zahlreichen Aktivitäten.

Allerdings, so bedauerte er, sei die Beteiligung der Mitglieder an den Arbeitsdiensten bzw. Gewässerreinigungen sehr gering. Probleme in den Gewässern des Vereins bereiteten der Kormoran, Reiher, Wildgänse und seit neuestem auch der Fischotter. Jedoch zeichne sich ab, dass durch die Kooperation mit der Jägerschaft hier verstärkt auch von den Abschussmöglichkeiten Gebrauch gemacht wird. Das gleiche gelte für die Wildgänse, die zwar nicht direkt Fische fressen, aber den Fischlaich und somit eine Bedrohung darstellen. Als neuester Gast ebenfalls nicht erwünscht, ist in Oberfranken der Fischotter aufgetreten.

Am Einstich vom Hirschenloch zum Main entstand aufgrund von Trockenheit die Gefahr eines Fischsterbens. Der Zufluss vom Main kam nahezu zum Erliegen. Im Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt wurde auf finanzielle Eigeninitiative hin mit einem Bagger der Einstich wiederhergestellt. Die Kosten in Höhe von 4400 Euro wurden überwiegend vom Sportfischerverein Bamberg übernommen. Das Fischsterben wurde somit im letzten Augenblick verhindert.

Pachtvertrag verlängert

Der Pachtvertrag für den Altendorfer See wurde aufgrund einer freundschaftlichen Verhandlung vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Bei einer Fischbestandsuntersuchung im Main bei Kemmern wurden 21 Arten nachgewiesen. Zahlenmäßig stärkste Gruppe war der Flussbarsch. Der Aalbestand und der Döbel müsse allerdings noch erwähnt werden.

Götz bedankte sich im Besonderen bei Jugendleiter Klaus Ramer, der nach 21 Jahren dieses Amt in jüngere Hände übergibt. Direkt anschließend gab Ramer seinen Jahresbericht mit überaus positiven Ausbildungsvarianten. Die theoretischen und praktischen Kenntnisse der Angelfischerei wurden ebenso vermittelt wie die Notwendigkeit des Natur- und Umweltschutzes und die Verpflichtung der Hege und Pflege der Gewässer. Ramer bedankte sich für die Unterstützung seiner Arbeit beim Präsidium sowie bei seinem Helferteam. Seinen Nachfolgern wünschte er viel Erfolg und gutes Gelingen in der Jugendarbeit.

Gewässerwart Rainer Schönfeld begann mit einem Dank an seinemn Stellvertreter Matthias Ruhl, der ausscheidet. Schönfeld brachte vor, dass aufgrund der Stürme in vergangener Zeit einige Bäume abgebrochen und ins Wasser gefallen waren.

Eine "große Schinderei"

Die Entsorgung dieser Bäume sei eine große Schinderei gewesen. Der Biber tue sein Übriges, und durch diese Gefahr sei der Angler beim Befischen der Seen gefährdet.

Sehr positiv wurde der Fischbesatz vorgebracht. So wurden bei Sonderbesatzmaßnahmen Glasaale und Nasen eingebracht. Auf Artenreichtum hingewiesen, wurden Karpfen, Hecht, Zander, Forellen, Schleien in die Gewässer eingesetzt.

Karlheinz Kaiser