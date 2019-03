Götz Aly stellt sein Buch vor

Der Arbeitskreis "Lebendige Erinnerungskultur" lädt in Kooperation mit der Buchhandlung Riemann, dem Evangelischen Bildungswerk und der Initiative Stadtmuseum zur Lesung von Götz Aly ein. Er stellt sein Buch "Europa gegen die Juden 1880 - 1945" am Mittwoch, 20. März, im Haus Contact vor. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für Schüler ist der Eintritt frei, heißt es in einer Mitteilung. red