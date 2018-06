Gößweinstein-Wallfahrer trafen sich zum Beisammensein

Gemeinsame Danksagung





Sommerliches Wetter



Seit einigen Jahrzehnten ist es guter Brauch, dass sich die Teilnehmer an dem Pilgergang nach Gößweinstein zu einer Dankandacht für das gute Gelingen des Gebetsganges in der Adelgundiskapelle versammeln. Die Wallfahrtsleiterin Sabine Scheer mit ihrem Wallfahrtsstab hatten wieder für Donnerstag, 21. Juni, hierzu eingeladen.Mit dem Wallfahrerlied "Gott Vater schau auf deine Kinder" begann die gemeinsame Danksagung an die Heiligste Dreifaltigkeit. Zahlreiche Wallfahrer waren gekommen, Pfarrer Georg Birkel begrüßte mit Freude die jungen und älteren Teilnehmer in der schmucken Bergkapelle. Der Geistliche, selbst bei dem viertägigen Gebetsgang zum Gnadenort dabei, hatte die Lied- und Gebetstexte vorbereitet und wurde durch Sabine Scheer beim Beten mit unterstützt.Die Andacht beinhaltete die Kernsätze unseres Christseins, Glaube, Hoffnung und Liebe. "Ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben - Schenke, Herr, die Gabe des Glaubens, Wir hoffen auf Dich - Dir singen wir unser Lob, Entzünde in uns das Feuer Deiner Liebe" wurde abwechselnd nach den Dankgebeten gesprochen.Pfarrer Birkel ging zwischen den Gebetsabschnitten auf frohe Erlebnisse während der 334. Wallfahrt ein. Trotz der vorhandenen Verkehrsposten können wir "unserem Herrgott nur Dank sagen, für das unfallfreie Gelingen der Fußwallfahrt. Denn wieder fuhren trotz Warnung rücksichtslose Verkehrsteilnehmer an uns vorbei!" Mit dem Lied "Segne du Maria" und dem priesterlichen Segen endete die beeindruckende Andacht.Anschließend lud Sabine Scheer und Pfarrer Birkel zu einem gemütlichen Beisammensein neben der Staffelbergklause ein. Das sommerliche Wetter spielte mit. Durch Getränkespenden, Bier und Limo von der Staffelbergbräu Loffeld, St. Georgenbräu Buttenheim, der Bäckerei Tischer und der Metzgerei Leicht, Bad Staffelstein , konnten sich alle Wallfahrer leiblich stärken.Zunächst bedankte sich die Wallfahrtsleiterin bei allen, die gekommen waren zum Beten und gemeinsamen Feiern in froher Runde auf dem Staffelberg. Dank galt allen Helfern, dem Grillteam und besonders die musikalische Begleitung durch Musiker der "Nothelferkapelle" bei der Dankandacht und der kleinen Feier bei der Klause. Mit bekannten Liedern und Melodien sorgten diese bis in die Abendstunden für gute Unterhaltung.Die jungen und älteren Wallfahrer konnte viele Erlebnisse austauschen und freuten sich über das gemeinsame Treffen. Bevor sich die frohe Runde auflöste, bedankten sich alle für die Organisation beim Pfarrer und Sabine Scheer und das Gelingen des Wallfahrertreffens in Fröhlichkeit.