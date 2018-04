Gößweinstein und Pretzfeld "Genussorte"

54 weitere Städte, Gemeinden und regionale Zusammenschlüsse aus Bayern dürfen sich künftig ganz offiziell "Genussort" nennen, darunter befinden sich auch die Marktgemeinden Gößweinstein und Pretzfeld aus dem Kreis Forchheim.

Sie sind die Gewinner einer zweiten Auswahlrunde im Wettbewerb "100 Genussorte Bayern", wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) in München mitteilte. Weitere neue "Genussorte" sind aus dem Kreis Erlangen-Höchstadt die Stadt Höchstadt und die Gemeinde Möhrendorf, wie aus einer Pressemitteilung des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hervorgeht.

"Hier ergänzen sich regionale Spezialitäten, handwerkliche Herstellung und gelebter Genuss in besonders vorbildlicher Art und Weise", sagte die Ministerin bei der Bekanntgabe der Sieger. Eine Jury mit Vertretern aus Gastronomie, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Kirche, Verbraucherschutz und Medien hatte die Gewinner aus über 140 Bewerbungen ausgewählt. Kaniber wird die neuen Genussorte im Mai bei einem Festakt in der Würzburger Residenz auszeichnen.

Bereits im Dezember hatte die Jury die ersten 46 Genussorte ausgewählt. Zum 100-jährigen Bestehen des Freistaats in diesem Jahr wird dann ein kulinarischer Genussführer aufgelegt, der alle Preisträger vorstellt. Der Wettbewerb ist ein Baustein der "Premiumstrategie" für bayerische Lebensmittel, mit der das Ministerium den Absatz von Spezialitäten verbessern will. red