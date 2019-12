Gößweinstein liegt in Switzerland

Die Internetsuchmaschine Bing führt auf ihrer Startseite jeden Tag mit einem schönen Bild die Benutzer an einen anderen Ort rund um den Globus. Am Montag, 9. Dezember, kam Gößweinstein mit einem wirklich tollen Foto zu Ehren. Falls sich der geneigte Leser draußen in der weiten Welt gefragt hat: "Wo ist das denn?", so wurde er umgehend aufgeklärt: "Gößweinstein, Switzerland". So ganz falsch war der Hinweis Schweiz ja nicht, auch wenn die Fränkische Schweiz rund 500 Kilometer von der Schweizerischen Eidgenossenschaft entfernt liegt. Screenshot: Werner Baier