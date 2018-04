Bereits seit 26 Jahren treffen sich die Namensträger des heiligen Georg am 23. April zur traditionellen Namenstagsfeier in Geisfeld. Wie immer erwartet werden von den Geisfelder Georgen auch recht zahlreiche Gäste von auswärts. So hat sich in den Jahren eine Georgs-Gemeinschaft gebildet, die der Stolz auf den gemeinsamen Geburts- oder Taufnamen verbindet. Die Feier am Montag beginnt mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Magdalena, zelebriert vom Domkapitular em. Georg Holzschuh, der aus Geisfeld stammt.

Im Festzug, begleitet von der Geisfelder Blasmusik unter Leitung von Konrad Kalb, geht es dann zur Brauerei Krug, wo Initiator Georg Dorscht alle Namensträger in bekannt uriger Weise hochleben lässt. Gäste von nah und fern sind zur Feier willkommen. dh