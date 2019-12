"Görauer Fröschla" basteln Nisthilfen für Fledermäuse

Vielerorts kann festgestellt werden, dass auch in den ländlichen Regionen der natürliche Lebensraum der Fledermäuse immer mehr abnimmt. Die Jugendgruppe der Naturfreunde Görauer Anger, die "Görauer Fröschla", haben jetzt ein Zeichen gesetzt. Unter der fachkundigen Anleitung von Christian Luplow von der Umweltstation in Weismain bastelten die Mädchen und Jugend 14 Nisthilfen für Fledermäuse, die demnächst in der näheren Umgebung der Ortschaft und am Waldrand von Görau aufgehängt werden. dr