Göhl-Truppe lässt zu viel liegen

Nach dem Sieg gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II verlor der HSC 2000 Coburg II mit 21:26 bei der SG Leutershausen und steckt damit tiefer denn je im Abstiegskampf.

Am Freitag bestreitet die Zweite um 20 Uhr ihr nächstes Heimspiel in der HUK-Arena. Dann wartet auf die Mannschaft von Trainer Ronny Göhl der Tabellenführer und sicheren Aufsteiger aus Eisenach. Auch in diesem Spiel muss der HSC alles daran setzen, wichtige Punkte für den noch möglichen Klassenerhalt zu holen. Eventuell bekommt das Team Verstärkung aus dem Zweitliga-Kader.

SG Leutershausen - HSC Coburg 26:21 (15:11)

Das Spiel begann mit zwei souverän verwandelten Siebenmetern für die Heimmannschaft. Das erste Tor für den HSC erzielte Andreas Wolf in der 3. Spielminute. In der Anfangsphase war das Spiel sehr ausgeglichen, doch dann setzten sich die Gastgeber nach einigen vergebenen Chancen der Coburger mit drei Toren auf 9:6 ab. Nach zwei Treffern hintereinander durch Andreas Wolf sowie einem durch Max Preller hieß es aber schnell wieder Unentschieden (9:9). Die SG Leutershausen unterband mit ihrer ersten Auszeit den Spielfluss der Coburger.

Viele vergebene Chancen führten dazu, dass die SG auf 14:10 davonzog. Wolf schloss die erste Halbzeit mit einem verwandelten Siebenmeter zum 15:11-Halbzeitstand, ab.

Weitere Fehlwürfe sowie ein vergebener Siebenmeter des HSC ließen die Hausherren gleich zu Beginn der 2. Halbzeit auf 18:12 davonziehen. Die Coburger hatten viele Möglichkeiten um den Abstand zu verringern, scheiterten jedoch immer wieder am Torwart der SG. Eine Aufholjagd führte bis zur 45. Minute zum 20:17, doch richtig gefährlich nahe kame der HSC II dem Gastgeber nicht mehr. Am Ende gab der A-Jugendliche Rick Harder sein Debut in der 3. Liga. An der Niederlage konnte aber auch er nichts ändern.

Stimmen zum Spiel:

HSC-Trainer Ronny Göhl: "Wir haben heute eine echt geile Abwehr gestellt und uns viele gute Chancen erspielt. Leider konnten wir auf Grund der hohen Fehlerquote im Abschluss nicht zum Erfolg kommen."