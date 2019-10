Göhl-Truppe hat Tabellenführung im Visier

Mit einer sehr souveränen Leistung bezwang die Reserve des HSC 2000 Coburg zuletzt die spielstarke Truppe von HT München (29:22). Vor dem fünften Spieltag der Bayernliga sind die Coburger an die zweite Stelle gerückt, weil es für die punktgleiche HaSpo Bayreuth trotz einer guten Partie bei Erlangen-Bruck nur zu einem 29:29 reichte.

Am Samstag müssen die Coburger ins Schwäbische und beim TSV Friedberg antreten, eine Mannschaft, die der heimischen Truppe durchaus Probleme bereiten kann. Vor Wochenfrist gelang dem TSV ein klarer Erfolg in Fürstenfeldbruck, durch den sich die Mannschaft mit nun 4:4 Punkten aus dem hinteren Tabellenbereich merklich absetzte. Die Schwaben verfügen mit Alexander Prechtl und Fabian Abstreiter über einen starken Mittelblock in der Abwehr, sowie mit Karlo Tomic und Luca Kaulitz über zwei sehr schnelle Außenspieler.

Friedberg mit einer Trainerin

Friedberg trennte sich vor der Saison von Trainer Fadil Kpiku. Neu auf der Bank ist eine Trainerin. Christina Seidel stellte ihrer Mannschaft nach der Partie bei Fürstenfeldbruck II ein gutes Zeugnis aus: "Wir haben gewonnen, weil wir als Einheit aufgetreten sind und mit einer knallharten Abwehr früh einen deutlichen Vorsprung erreicht haben". Die Mannschaft des HSC-Trainerduos Ronny Göhl und Till Riehn steht also vor einer großen Herausforderung. Diese soll mit einer etwas veränderten Formation gemeistert werden. Es fehlen die beiden Jugendspieler Louis Neumann und Felix Dettenthaler, die am Samstag in der BGS-Halle bei der A-Jugend gegen TSV Herrsching aushelfen. Ferdinand Schmitt hat seine Verletzung auskuriert und ist dabei. ebi