Göhl-Team will jetzt nachlegen

Nach dem 33:25-Erfolg bei Fürstenfeldbruck muss die Reserve des HSC 2000 Coburg auch im letzten Spiel des Jahres in fremder Halle antreten und hat bei der TG Landshut eine ungleich schwierigere Aufgabe zu lösen.

Die Niederbayern gehören zum punktgleichen Spitzentrio der Bayernliga - mit je 18:4 Punkten stehen sie zusammen mit Bayreuth und Günzburg ganz oben. Coburg ist diesem Trio mit einem Zähler weniger direkt auf den Fersen. Das zeigt, wie wichtig die Begegnung für die Mannschaft des Trainergespanns Ronny Göhl und Till Riehn ist.

Außer den beiden Abwehrrecken Rivera und Franke waren alle Feldspieler an den 33 Treffern zuletzt in Fürstenfeldbruck beteiligt. Youngster Dino Mustavic traf sieben Mal. Jakob Kassing und Lukas Dude sind wegen ihrer Verletzung zwar weiterhin außer Gefecht, doch sonst haben die Übungsleiter alle Spieler an Bord. "Wir sind gegen den Vierten gut gerüstet", sagt der Landshuter Trainer Marcus Böhner. Er kann seinen Allrounder Niko Moritz nach langer Leidenszeit wieder einsetzen. Er gab letzte Woche ein glänzendes Comeback. Die Landshuter haben mit Lukas Sigl einen Torsteher, der an guten Tagen seine Kiste auch mal vernageln kann. Gefährlichster Werfer ist Tobias Gretsch.

"Aktion 800"

Mit der "Aktion 800" hoffen die Verantwortlichen der Gastgeber, dass wieder einmal wie zu Regionalliga-Zeiten mehr als 800 Zuschauer in die Halle kommen. Von so einem Zuspruch können die Coburger Reservisten bei Heimspielen nur träumen.

Die Lage in der Bayernliga

Dem führenden Team von HaSpo Bayreuth - bei vier Unentschieden immer noch ohne Niederlage - wird in eigener Halle vom TSV Lohr (7.) kaum Gefahr drohen. Verfolger Günzburg drohen in der Partie beim Achten, DJK Waldbüttelbrunn, weitaus mehr Schwierigkeiten

Die SG Regensburg, mit einem Punkt weniger direkt hinter dem HSC, ist bei HT München trotz der Punktedifferenz keinesfalls klarer Favorit. Sehr hitzig dürfte es im Spiel zwischen TSV Friedberg (9.) und der TG Heidingsfeld (11.) werden, denn beide sind nur durch einen Zähler getrennt. Viel ruhiger wird es auch in der Partie zwischen den vom Abstieg bedrohten Kontrahenten SV Anzing (12.) und SG DJK Rimpar (13.) nicht sein, da beiden bei nur 4:18 Punkten der Abstieg droht. Das Schlusslicht aus Fürstenfeldbruck hofft beim TV Erlangen-Bruck (6.) auf den ersten Saisonsieg. ebi