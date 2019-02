Göhl braucht im Abstiegskampf harte Jungs

Durch die bittere Ein-Tore-Heimniederlage gegen Leipzig ist der HSC 2000 Coburg (13./11 Punkte) im Abstiegskampf der 3. Liga Ost unter Zugzwang. Am Sonntag ab 16 Uhr steht viel auf dem Spiel wenn mit Schlusslicht SG Bruchköbel (9 Punkte) ein direkter Kontrahent im Kampf um den Klassenerhalt in der HUK-Arena aufkreuzt.

Das weiß natürlich auch Trainer Ronny Göhl, der kein schönes, sondern ein bis zur Schluss-Sirene hart umkämpftes Duell gegen den Tabellenletzten (9 Punkte) erwartet: "Es ist ein mehr als wichtiges Spiel um zwei Punkte gegen den Abstieg.Wir müssen den Kampf und die unangenehme Spielweise des Gegners annehmen, denn sie werden sicherlich wie im Hinspiel auch mit einer gewissen Härte und vielen Eins-gegen-Eins-Situationen agieren".

Der Gegner ist vom Spielmaterial gut besetzt. Augenmerk ist vor allem auf Jonas Ulshöfer zu richten. Von ihm ist das Spiel der Mannschaft aus Bruchköbel abhängig. Alles läuft über ihn. Den Spielmacher müssen die Vestestädter in Griff bekommen, dann steigen die Siegchancen.

Viel kommt wieder auf eine gute Abwehr in Verbindung mit dem Torhüter an: "Wir müssen uns im Angriff sowie bei unseren Abschlüssen steigern. Jetzt heißt endlich sich einmal auch für die aufwendige Abwehrarbeit zu belohnen. Wir wollen Nadelstiche setzen und über ein gutes Tempospiel agieren. Die Vorbereitung und der Grundstock für das Spiel gegen Bruchköbel haben wir in der Trainingswoche jedenfalls gelegt." Personell sieht es bei der Zweitliga-Reserve nicht schlecht aus, denn langsam aber sicher lichtet sich das Lazarett. Mit Max Preller, dem sein druckfrischer Profivertrag Auftrieb geben sollte, und mit Profi Girts Lilienfelds, die zuletzt gegen Leipzig nicht weniger als zehn Mal einnetzte, haben die "Gelben" außerdem zwei Asse im Ärmel. Verlieren ist also auf jeden Fall strengstens verboten, denn im Falle einer weiteren Heimpleite zieht der Tabellenletzte mit dem HSC II sogar nach Punkten gleich. oph