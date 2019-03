GmbH bleibt beliebteste Rechtsform

Die Zahl der Firmen in Mainfranken wächst. Laut amtlicher Statistik beträgt der Anstieg bei den im Handelsregister eingetragenen Firmen insgesamt plus 230 Firmen. 1056 Firmeneintragungen stehen 826 Löschungen gegenüber. Im Vergleich zum Jahr 2017 hat sich das Wachstum somit verlangsamt, 2017 betrug der Saldo noch plus 270, schreibt die IHK in einer Mitteilung.

Der Trend hin zu Rechtsformen mit Haftungsbeschränkung hält laut IHK weiter an. Bezogen auf alle Firmengründungen lag die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) im Jahr 2018 mit 54 Prozent vorne, gefolgt von der Unternehmergesellschaft/UG (haftungsbeschränkt) und der GmbH & Co. KG mit je 16 Prozent. Kaum eine Rolle spielten hingegen die UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG sowie die Aktiengesellschaft (AG). Rechtsformen mit persönlicher Haftung machten 2018 bei den Handelsregisteranmeldungen einen geringen Anteil aus.

Nur ein Prozent entfiel auf die Rechtsform des eingetragenen Einzelunternehmens / e. K. und zwei Prozent auf die offene Handelsgesellschaft (OHG) und die Kommanditgesellschaft (KG), acht Prozent entfielen auf sonstige Rechtsformen.

Die IHK bietet ihren Mitgliedsunternehmen Hilfe bei Fragen zu den Vor- und Nachteilen der Rechtsformen sowie der Eintragungsfähigkeit und empfiehlt, sich in firmenrechtlichen Fragen frühzeitig an die IHK-Experten zu wenden. Durch eine Überprüfung der Firma auf firmenrechtliche Zulässigkeit können Unternehmer zum Beispiel Abmahnungen wegen Firmengleichheit vermeiden. Die IHK nimmt diese Vorprüfungen auf rechtliche Zulässigkeit der Firma kostenfrei vor, heißt es in der Mitteilung. red