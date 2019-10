Glüsenkamp stellt sich heute vor

Am heutigen Freitag lädt der Fränkische Tag den dritten Oberbürgermeister-Kandidaten zum Interviewabend in das Verlagsgebäude in der Gutenbergstraße 1 ein. Um 19 Uhr kommt Jonas Glüsenkamp, der Hoffnungsträger von "Grünes Bamberg", zum Vorstellungsgespräch mit FT-Redaktionsleiter Michael Memmel und erklärt, welche Projekte er als Rathauschef in Angriff nehmen würde. Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen, an der öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen und auch selbst Fragen zu stellen. Wer nicht die Möglichkeit hat, das Gespräch vor Ort zu verfolgen, kann es online live auf der Facebook-Seite des Fränkischen Tags Bamberg erleben. Hier wird es auch im Nachgang aufrufbar sein. red