Glühwein und Events am Dorfteich

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Dorfteich an den Adventswochenenden mit der Glühkarpfbude jeweils ab 19 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Treffpunkt. Wie in den letzten Jahren gibt es wieder zwei Öfen mit Theke zum Aufwärmen. Eröffnet wird die Glühweinbude am Freitag, 29. November, mit einer Opening-Party. Als Special gibt es heißen Hugo. Die weiteren Termine am Dorfteich sind wie folgt: Samstag, 7. Dezember: Après-Ski-Party (Special: selbstgemachter weißer Glühwein, Gulasch), Freitag, 13. Dezember: Feuriger Abend (Special: Chili und Feuerzangenbowle sowie Feuer auf dem Dorfteich) und am Freitag, 20. Dezember: "Wickendorfer Musikanten" (Special: heißer Caipi). red