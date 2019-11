Glühwein für den guten Zweck

Für den Nikolaustag am 6. Dezember hat sich die Familie Grauberger mit dem Kiwanis-Club eine besondere Aktion einfallen lassen: Von jedem Glühwein, der an diesem Tag im Winterdorf getrunken wird, erhält der Kulmbacher Serviceclub 50 Cent. Dieses Geld kommt den Kindern und Jugendlichen in und um Kulmbach zugute, für die sich die Mitglieder des Kiwanis-Clubs Kulmbach engagieren. Im Fokus stehen dabei besonders Kinder und deren Umfeld nach dem internationalen Kiwanis-Motto "Serving the Children of the World". Die Besucher können an diesem Abend auch wieder ein Dreikönigslos von Kiwanis erwerben, dessen Erlös zu 100 Prozent Kindern in Stadt und Landkreis Kulmbach zugute kommt.

Seit 14. November lädt das Winterdorf auf dem Marktplatz mit einem täglich wechselnden Musikprogramm Jung und Alt wieder dazu ein, Freunde zu treffen und am Kaminfeuer einige gemütliche Stunden zu verbringen. Geöffnet ist das Winterdorf am Freitag von 11 bis 23.30 Uhr. red