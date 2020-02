Glühwein bringt die Adelsdorfer zusammen

Im Winter 2009 gab es in Adelsdorf zum ersten Mal das "Glühweintrinken am Eisweiher". Die Aktion fand so viel positive Resonanz, dass dieser Winterspaß nun eine Dauereinrichtung geworden ist. Weil der Eisweiher nicht zugefroren war und auch die weiße Schneedecke fehlte, haben die Freien Wähler Adelsdorfs kurzerhand ihr "Glühweinlager" auf dem Bewegungspark gegenüber dem Eisweiher eingerichtet. "Wir sind jedes Mal dabei und eigentlich ist uns das Wetter egal. Wir kommen immer, weil es so schön ist", erklärten einige Besucher. Ein dampfender, holzbefeuerter Topf mit Glühwein, aber auch ein kleinerer mit Kinderpunsch lud Groß und Klein zum Verweilen und Genießen ein. Hans Kuhn war der Glühweinmeister und Anne Gunst seine Assistentin. Einige Damen hatten selbst gebackene Kuchen und Leckereien mitgebracht.

Glühwein, Kinderpunsch und auch die vielen guten Kuchen gab es wie immer umsonst, jedoch stand ein Topf für großzügige Spenden bereit. Der Erlös ist hauptsächlich für den Seniorennachmittag der Freien Wähler in der Aischgrundhalle am Faschingssonntag, 23. Februar, gedacht.

Die Gäste erwartet dort ein reichhaltiges Kuchenbüfett, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, eine Menge Gelegenheit für nette Gespräche und ein warmes Abendessen. red