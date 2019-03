Zu einem Schornsteinbrand wurde die Feuerwehr Mitwitz am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr geschickt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war kein offenes Feuer oder Brand mehr feststellbar. Das Gebäude wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert. Bei der Absuche des Wohnobjektes wurde in einer der Wohnungen ein noch glühender Holzofen festgestellt. Dieser war anscheinend mit Pressspanplatten geschürt worden, was zu einer massiven Hitzeentwicklung geführt hatte, die vermutlich auch den Brand im Schornstein auslöste. Die Heizanlage wurde nach Begutachtung durch einen Kaminkehrer außer Betrieb gesetzt. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es bei dem Brand nicht. pol