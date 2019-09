Glückwunsch zum 90.

Ihren 90. Geburtstag hat Barbara Heberlein am 11. September in Höfen gefeiert. Erster Bürgermeister Thilo Wagner gratulierte der Jubilarin im Namen der Gemeinde und überreichte einen prall gefüllten Geschenkkorb.

Aufgewachsen ist Barbara Heberlein mit fünf Geschwistern in Lindach. Als älteste Tochter war es für sie eine Selbstverständlichkeit, dass sie im Haushalt half und die kleineren Geschwister beaufsichtigte. Nach der achtjährigen Schulzeit in Tiefenpölz folgte ein Jahr Berufsschule in Teuchatz. Für Abwechslung und Freude sorgten die Nachbarkirchweihen. Mit 23 Jahren heiratete Barbara Heberlein ihren Mann Andreas, der leider 1973 verstarb. Gemeinsam schenkten sie sechs Kindern das Leben. Inzwischen sind 13 Enkel und vier Urenkel gefolgt. So kann die Urgroßmutter dankbar auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Da Barbara Heberlein auf einen Bauernhof eingeheiratet hatte, war ihr Leben stets auch mit viel Arbeit verbunden. Sie brachte sich stets auf den Feldern und dem Hof tatkräftig ein. Seit 2000 bis heute ist ihr Arbeitsgebiet die Direktvermarktung, da die Jubilarin sich noch immer guter Gesundheit erfreut. red