Glückwünsche zum 80.

Ihren 80. Geburtstag feierte dieser Tage Lieselotte Schramm in Eppenreuth. Geboren ist die Jubilarin in Bernstein am Wald, durch die Heirat kam sie in den Grafengehaiger Ortsteil. Lieselotte Schramm fühlt sich wohl in der Dorfgemeinschaft und geht auch gerne zum Frauentreff der evangelischen Kirchengemeinde Grafengehaig. Für die Kirche überbrachte Pfarrerin Heidrun Hemme die besten Glück- und Segenswünsche zum Achtzigsten. Für die Gemeinde gratulierte Bürgermeister Werner Burger.

Lang war zudem die Gratulantenschar der Nachbarn und Bekannten. Klaus-Peter Wulf