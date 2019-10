Strullendorf 26.09.2019

strullendorf.inFranken.de Die Wasserwacht Strullendorf feierte am Rettungsstützpunkt ihr 50-jähriges Bestehen.

Glückwünsche für die Wasserwacht

Die Wasserwacht Strullendorf feierte am Rettungsstützpunkt ihr 50-jähriges Bestehen, nahm das neue Rettungsfahrzeug offiziell in Betrieb und ehrte langjährige Mitglieder. In einer sehr persönlichen An...